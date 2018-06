Escrime: sabreurs et épéistes français font chou blanc à Novi Sad

Les sabreurs et les épéistes français ont fait chou blanc lundi pour la 3e journée des Championnats d'Europe d'escrime à Novi Sad (Serbie), le compteur tricolore restant bloqué à deux médailles, une en or et une en argent.

Chez les filles de l'épée, aucune des Françaises engagées --Auriane Mallo, Marie-Florence Candassamy, Laurence Epée et Coraline Vitalis-- n'a franchi le cap des seizièmes de finale.

Au sabre, Tom Seitz a connu le parcours le plus long. Vainqueur de son compatriote Vincent Anstett en 8es de finale, Seitz n'a rien pu faire contre le Russe Dmitriy Danilenko en quart de finale, à une marche d'une première médaille en grand championnat à 24 ans.

Bolade Apithy et Maxence Lambert ont échoué en seizièmes de finale.

L'équipe de France boucle ainsi la phase de compétition individuelle avec un titre à l'épée pour Yannick Borel --son troisième consécutif-- et une médaille d'argent pour Cécilia Berder au sabre.

Place désormais aux épreuves par équipes, mardi avec les sabreuses tricolores qui viseront le podium, tout comme les fleurettistes, tenants du titre européen.