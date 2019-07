Escrime: Ysaora Thibus, l'épanouissement par l'exil Outre-Atlantique

L'épanouissement Outre-Atlantique: partie s'entraîner aux Etats-Unis à l'automne 2017 avec son compagnon Race Imboden, la fleurettiste Ysaora Thibus semble y avoir trouvé son rythme, malgré un changement de structure à l'automne 2018, tout aussi risqué que son exil californien.

Vendredi aux Mondiaux-2019 d'escrime à Budapest, du fait de sa place de N.3 mondiale derrière la championne du monde italienne Alice Volpi et la championne olympique russe Inna Deriglazova, Ysaora Thibus sera attendue sur un troisième podium consécutif, performance inédite pour une Française dans cette arme.

Médaillée de bronze continentale en 2013, vainqueur d'une coupe du monde en 2015, et une progression constante dans la hiérarchie mondiale: le parcours d'Ysaora Thibus a suivi une trajectoire rectiligne depuis ses débuts chez les seniors, pour la placer en orbite destination Tokyo et les Jeux en 2020.

En juillet 2017, avec sa première médaille (bronze) mondiale autour du cou, elle décide de s'exiler pour rejoindre son compagnon l'Américain Race Imboden, N.2 mondial au fleuret, basé en Californie et qui s'entraîne avec l'Ukrainien Sergei Golubytskyi, triple champion du monde (1997, 1998 et 1999) et vice-champion olympique (1992).

"Ce n'est pas quelque chose de facile pour un athlète de sortir du système que l'on a toujours connu, en étant dans les meilleures conditions à l'Insep. Ce que j'ai appris, c'est que je n'ai pas peur du risque", lance-t-elle.

Le risque n'était en effet pas négligeable, lorsque l'on a vu certaines expériences peu concluantes de sportifs français aux Etats-Unis, comme ce fut le cas pour Yannick Agnel après ses exploits dans les bassins de Londres aux JO-2012.

"C'est un vrai challenge, c'est un choc culturel, on s'éloigne de sa structure d'origine, de ses amis et de ses proches. C'est difficile de s'adapter, ce sont des choses qui prennent du temps. Il y a aussi la pression des gens qui attendent que l'on réussisse tout de suite", souligne Thibus.

- Séances avec les Italiennes -

Son pari s'est finalement révélé payant: après une saison en demi-teinte, elle s'empare de l'argent à l'été 2018 aux Mondiaux à Wuxi (Chine), poursuivant son inexorable progression.

Mais avec Golubytskyi, "ça n'a pas forcément matché", reconnait la Guadeloupéenne de 27 ans.

A 24 mois des JO-2020 et à huit mois du début de la qualification olympique, elle prend alors un nouveau risque: avec Imboden, ils rejoignent l'Italien Stefano Cerioni, mentor de la championne olympique 2012 Elisa Di Francisca.

"Il est beaucoup plus proche de ce que j'aime faire, de la créativité que j'aime mettre dans mon jeu. Ca change aussi au niveau de mon humeur", explique Thibus, montée cette saison sur les podiums de Coupe du monde à Saint-Maur (Val-de-Marne) et Tauberbischofsheim (Allemagne).

"C'est facile de travailler avec une athlète comme ça. Il n'y a pas assez de temps pour changer beaucoup de choses dans son escrime", souligne Cerioni, qui a eu en charge le fleuret russe entre 2012 et 2016, portant Deriglazova au sommet de l'Olympe à Rio.

Cerioni parle d'ajustements, louant les qualités physiques et techniques de Thibus. "Je veux qu'elle soit plus forte dans la tête. Elle doit être concentrée de la même façon, quelle que soit l'adversaire", insiste-t-il, évoquant l'importance de se présenter "fraîche" en fin de compétition pour les matches à enjeu.

L'échange est aussi plus facile avec le staff français. "C'est quelqu'un qui est très ouvert. On va essayer de discuter avec Stefano, pour savoir sur quoi on doit travailler quand on donne des leçons en stage", note Emeric Clos, entraîneur national français au fleuret.

Et l'escrimeuse se retrouve plus régulièrement en Europe, s'entraînant parfois à Jesi avec les Italiennes comme Volpi ou Di Francisca. "C'est hyper enrichissant. C'est une chance, parce que s'entraîner avec les meilleures ça rend meilleure", conclut-elle.