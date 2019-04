Estonie: le Premier ministre sortant chargé de former le gouvernement

(Belga) Le Premier ministre estonien sortant, le centriste Juri Ratas, qui a formé une alliance avec le parti eurosceptique d'extrême droite EKRE et les conservateurs du parti Isamaa, a été chargé mardi de former un nouveau gouvernement.

La dirigeante du parti de la Réforme Kaja Kallas, juriste et ancienne députée libérale au Parlement européen, avait échoué lundi à obtenir la confiance du Parlement. Arrivé en tête aux législatives du 3 mars, son parti n'a pas réussi à rassembler une coalition majoritaire. "La tâche de Juri Ratas est désormais de former un gouvernement qui sera un ensemble (de ministres) et dont chaque ministre individuellement respectera les principes de notre Constitution et aura le plus haut respect des valeurs qui y sont inscrites", a écrit la présidente Kersti Kaljulaid dans un communiqué publié par son porte-parole. Le Parti du Centre de Juri Ratas (centre-gauche) a annoncé mardi vouloir obtenir dès mercredi la confiance du Parlement. M. Ratas a scellé une alliance avec le parti eurosceptique d'extrême droite EKRE et les conservateurs du parti Isamaa, qui bénéficie du soutien d'une bonne partie de la minorité russophone. Les trois partis disposent ensemble de 56 voix dans une chambre basse qui compte 101 sièges. La présidente estonienne est actuellement en visite au Portugal, d'où elle doit se rendre à Moscou jeudi, avant de retourner à Tallinn vendredi.