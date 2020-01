Etterbeek a offert le 1.040e costume de Manneken-Pis

(Belga) Manneken-Pis, le plus célèbre ketje bruxellois, a reçu samedi son 1.040e costume. Le bourgmestre d'Etterbeek, Vincent De Wolf, accompagné des membres du collège, lui a offert un costume en hommage à la Société des Confrères d'Eggevoort-en-Etterbeek, une confrérie gastronomique dédiée au poisson d'eau douce, indique la commune d'Etterbeek.

"Etterbeek étant autrefois constituée d'un ensemble de hameaux parsemés de nombreuses rivières et d'étangs, l'activité piscicole y était très importante. Dernier vestige de cette activité, la tour d'Eggevoort trône encore au milieu du Parc Léopold, à quelques pas de la place Jourdan. C'est donc logiquement que Manneken Pis arbore aujourd'hui fièrement la cape bleue des confrères, l'épitoge blanche frangée d'or où l'on peut reconnaître l'écusson de la confrérie, le code postal 1040 et le logo 'libellule' de la commune sans oublier la médaille en étain", explique la commune d'Etterbeek. Manneken-Pis, la statuette la plus visitée de Bruxelles, a fêté son 400e anniversaire au début de l'année. (Belga)