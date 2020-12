Euro-2020 de hand: retrouvailles entre Françaises et Danoises avec vues sur le dernier carré

Un an après leur dernier affrontement en compétition officielle, les handballeuses françaises et danoises se retrouvent mardi soir (20h30) à Herning (Danemark), pour le dernier match du premier tour avec en jeu de précieux points dans la course au dernier carré de l'Euro-2020.

Après deux matches du premier tour contre la Slovénie et le Monténégro, les deux équipes favorites de ce groupe A affichent quatre points au compteur et ont la garantie de se retrouver au tour principal avec au moins deux points.

Leur duel n'en est pas moins crucial: chaque point est essentiel pour essayer d'accrocher l'une des deux premières places du groupe du tour principal, synonyme de qualification pour le dernier carré, alors que la Russie, championne olympique 2016, s'annonce comme l'autre sérieux prétendant malgré les blessures.

"C'est le scenario que les télés danoises espéraient. Nous aussi, on est contents. Je pense qu'avec une défense aussi entreprenante, on peut leur poser de gros problèmes. En étant encore un peu mieux en attaque, on devrait être opérationnel", souligne le sélectionneur de l'équipe de France, Olivier Krumbholz.

"L'une des clés du match, ce sera d'avoir un minimum de déchet devant leur gardienne Sandra Toft, que l'on connaît bien parce qu'elle joue en France", à Brest, précise-t-il. "On voit assez bien les forces et les faiblesses de cette équipe."

Le dernier match officiel des Françaises, championnes d'Europe en titre (2018), contre le Danemark est un mauvais souvenir: la défaite (20-18) concédée lors de la dernière journée du premier tour du Mondial-2019 à Kumamoto était synonyme d'élimination des championnes du monde en titre (2017), mal rentrées dans leur compétition au Japon.

- "On est lancées" -

Douze mois plus tard, les Bleues ont bien mieux géré leurs deux premiers matches, conclus par deux victoires (24-23 contre le Monténégro et 27-17 contre la Slovénie).

"Ca m'a fait plaisir de retrouver cette équipe de France. J'ai l'impression que l'on est lancées. On est vraiment bien mentalement et je pense que l'on a envoyé un gros message aux adversaires", estime Alexandra Lacrabère, à propos de la démonstration face à la Slovénie.

De plus, l'ambiance au sein du groupe est totalement différente de Kumamoto, malgré un contexte pesant lié à la bulle sanitaire mise en place. "Cet Euro n'a rien à voir avec le Mondial-2019: c'est une autre ambiance, une autre énergie. On va se donner à fond", expliquait ainsi Pauline Coatanéa après le premier match.

Entre le Mondial-2019 et l'Euro-2020, en raison du confinement du printemps, les Françaises ont affronté une seule fois le Danemark en amical, lors de la première étape de la Golden League, et s'étaient imposées de quatre buts (27-23).

Une victoire mardi soir viendrait renforcer le message tricolore: les Françaises sont bel et bien candidates pour conserver leur titre continental, ce que seuls le Danemark (1994/96) et la Norvège (2004/06/08/10 et 2014/16) ont réussi à faire, en 14 éditions.