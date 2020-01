Euro de hand: il faudra Nikola Karabatic "en mode rouleau-compresseur"

L'équipe de France de handball aura besoin de Nikola Karabatic "en mode rouleau-compresseur" pour aller chercher le titre à l'Euro, et le ticket olympique qui va avec, à partir de vendredi en Norvège, puis en Suède si tout va bien.

C'est justement "comme ça" que l'a vu l'ailier Valentin Porte depuis le début de la saison avec le Paris SG. "C'est tout bénef pour l'équipe de France! Il est affûté et motivé comme jamais. On le suit et il fera partie de nos éléments moteurs", dit le Montpelliérain.

Quelle différence avec le Karabatic d'il y a un an! Opérée au mois d'octobre précédent d'un hallux valgus (un oignon à l'orteil), la star n'avait pas fait la préparation au Mondial et n'était pas dans l'avion pour Berlin. Il n'avait rejoint ses camarades qu'en cours de tournoi et son influence y avait été limitée. Même si c'est lui qui avait marqué à la dernière seconde le but de la médaille de bronze contre l'Allemagne à Herning (Danemark).

- De nouveau buteur -

"Je suis très heureux d'être là et à 100% disponible. Content d'avoir mis ma blessure de l'an dernier derrière moi et d'avoir pu revenir plus ou moins à mon meilleur niveau", dit le joueur, âgé de 35 ans, qui a déjà marqué plus de buts (39) en une demi-saison de Starligue que pendant tout l'exercice 2018-2019 (29).

Sa présence avec les Bleus a facilité l'approche de l'Euro. "L'année dernière, sans Niko, on a eu énormément de choses à revoir en quelques jours et ça a été assez compliqué. On est très heureux qu'il soit là. C'est quand même Nikola Karabatic et pas un joueur lambda!", dit Nedim Remili, son coéquipier au PSG.

Karabatic a fait deux bons matchs de préparation contre la Serbie (victoire 40-26 vendredi à Metz) et le Danemark (défaite 31-30 dimanche à Paris), avant le départ pour Trondheim où les Français commenceront leur tournoi contre le Portugal (18h15).

"Il a montré ce qu'il peut apporter offensivement (2 buts contre les Serbes puis 4 contre les Danois, ndlr), défensivement et sur les montées de balle, sur le repli défensif", souligne Nedim Remili.

Karabatic s'attend à "une aventure compliquée" en Scandinavie. "On va affronter quasiment trois pays hôtes. La Norvège (à Trondheim), la Suède (à Malmö) et le Danemark (à Malmö aussi) qui n'aura qu'à traverser un pont pour être chez lui (Copenhague est situé juste en face, ndlr)".

- Sans Luka pour l'instant -

Le grand artisan de la plus belle épopée du handball (et peut-être du sport) français entre 2006 et 2017 (2 titres olympiques, 4 mondiaux, 3 européens), est persuadé que le recul actuel, qui doit être relativisé car la France est montée sur la troisième marche du podium à l'Euro-2018 et au Mondial-2019, pourrait ne pas durer longtemps.

"On avait déjà eu un petit moment de creux après les JO de 2012. Quelques joueurs avaient arrêté, il y avait eu un petit changement de génération et on était sorti en quarts au Mondial. Mais on avait su réagir dès l'Euro-2014. On est un peu dans la même phase. Cette équipe-là a tout le talent et tout le potentiel individuel pour y parvenir aussi".

L'Euro commencera sans son frère cadet, le pivot Luka, qui se retrouve un peu dans la même situation que lui l'an passé: absent de la préparation à la suite d'une blessure à la main, mais présent sur la liste étendue des 28 pour une éventuelle intégration en cours de route. Fort de son expérience de l'an passé, Nikola lui a conseillé de faire le maximum pour être prêt. "Ça vaut toujours le coup!"