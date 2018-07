Evasion de Redoine Faid: où en est l'enquête ?

Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire confiée à des juges d'instruction quinze jours après l'évasion spectaculaire du braqueur Redoine Faïd de sa prison en région parisienne, a-t-on appris lundi de source judiciaire. Au terme de son enquête de flagrance, le parquet a ouvert une information judiciaire contre X des chefs notamment d'"évasion, enlèvement et séquestration en bande organisée", d'"association de malfaiteurs formée en vue de la commission de crimes en bande organisée" et d'infractions à la législation sur les armes. L'enquête vise aussi le "détournement" en bande organisée de l'hélicoptère -dont le pilote avait été pris en otage- qui s'était posé avec un "commando armé" de trois complices dans la cour d'honneur de la prison de Reau (Seine-et-Marne). L'opération d'exfiltration n'avait duré que dix minutes. La poursuite des investigations revient désormais à des juges de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris, compétente en matière de grande criminalité organisée.



"Habitué à la cavale"

A ce stade, une seule garde à vue a été menée, celle du frère de Redoine Faïd, qui a été relâché sans aucune poursuite. Les enquêteurs ont récemment mis la main sur un sac susceptible d'avoir appartenu au commando ayant participé à l'opération. Découvert sur la commune de Verneuil-en-Halatte (Oise), le sac contenait notamment des armes longues, des cagoules et une disqueuse. Des analyses ont été ordonnées pour déterminer l'éventuelle appartenance de ce matériel aux protagonistes qui ont aidé Redoine Faïd lors de sa fuite.



Au lendemain de cette évasion, une Kangoo blanche siglée Enedis, dernier véhicule connu à bord duquel le fuyard est soupçonné d'avoir pris place lors de son premier jour de cavale, avait déjà été retrouvée au Fay-Saint-Quentin (Oise), "un département qu'il connaît bien", avait relevé une source proche de l'enquête, puisque le braqueur multirécidiviste en est originaire. "Habitué à la cavale", Redoine Faïd a été présenté par la police judiciaire comme un "individu dangereux".



Il a été condamné en avril à 25 ans de réclusion pour son rôle d'"organisateur" dans un braquage raté en 2010 qui a coûté la vie à une policière municipale. Une centaine de policiers spécialisés de la PJ sont mobilisés sur la traque de Redoine Faïd, qui s'était déjà échappé de la prison de Lille-Sequedin en 2013 avant d'être repris, six semaines plus tard, en banlieue parisienne.