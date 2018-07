Évasion de Redoine Faïd: voici comment se déroule la traque d'un "fantôme"

Une semaine après son évasion, toujours aucune trace de Redouane Faïd.

Il est l'homme le plus recherché de France après son évasion spectaculaire d'une prison de seine et marne dimanche dernier avec l'aide d'un commando armé et d'un hélicoptère dont le pilote a été pris en otage

La traque se poursuit pour retrouver ce braqueur multirécidiviste, comme l'explique le journaliste d'RTL France, Olivier Boy.

"C’est une guerre des nerfs qui se joue entre les policiers les plus patients de France et un bandit expert de la cavale. Sur la centaine de policiers enquêteurs mobilisés, c’est la BNRF (Brigade nationale de répression du banditisme et des trafics) qui est au cœur de la traque. La brigade nationale de recherche des fugitifs compte une vingtaine de policiers spécialisés dont le métier est de chasser les fantômes, ces hommes qui s’évaporent parfois pendant des années", précise Olivier Boy.

"Faïd est aujourd’hui l’homme le plus recherché de France. L’enquête se fait sur deux fronts: une partie des policiers se concentrent sur l’évasion en elle-même pour comprendre ce qu’il s’est passé pour tenter d’identifier ses complices et une autre partie qui cherche sa planque."

"Les enquêteurs ne vont pas lâcher sa famille et surveillent toutes les personnes qui ont pu travailler avec lui par le passé. En tout cas, la conviction des enquêteurs est faite: si Faïd est en France, il a besoin d’argent et il sera à un moment donné obligé de prendre des risques."