Examens reportés, circulation différenciée, trains annulés : la France prend des mesures EXCEPTIONNELLES pour la canicule (vidéo)

Certaines écoles ont fermé plus tôt et des évènements festifs sont annulés. C'est inédit, la SNCF recommande même de ne pas prendre le train jusque dimanche.

Hier, à Albi, dans le sud-ouest de la France, le thermomètre affichait 44 degrés. Selon météo France ; le record historique de chaleur pourrait être battu. Quatre départements du sud sont placés en alerte : l’Hérault, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône.

A Marseille, la circulation est différenciée pour réduire le pic de pollution qui accompagne la canicule. La préfecture multiplie sur son site les mises en garde.

A Paris, le gouvernement s’est réuni. C’est presqu’un état de guerre. Le premier Ministre veut tout faire pour éviter des morts comme en 2003.

Edouard Philippe, Premier Ministre: " Il y a des morts évitables dans un épisode caniculaire parce que la chaleur, la tension parfois fait prendre des risques. On a vu une augmentation sensible du nombre de noyade ces derniers jours. Je lance un appel à destination des parents vis-à-vis de leurs enfants."

A Saint-Denis, un enfant a été grièvement blessé. Il a été projeté en l’air par le geyser d’une bouche à incendie. En banlieue, les ados appellent ce jeu le street pooling , la piscine de rue.

4000 écoles ont été fermées. Les examens pour le brevet ont été reportés à la semaine prochaine.

Les services de santé, les hôpitaux sont aussi placés en alerte. Les maisons de retraite font l’objet d’une attention particulière, comme nous l'explique une infirmière: "Ils n’ont plus la sensation de soif et n’ont plus le même métabolisme que le nôtre dans la mesure où il n’y a plus de transpiration. Plus on avance en âge, moins on transpire."

Une retraitée prend la situation avec philosophie:" Il faut attendre que cela passe. Il n’y a pas d’autre solution."

La situation est exceptionnelle. Le réseau ferroviaire est affecté par ces fortes températures. La SNCF conseille aux voyageurs de reporter leur voyage vers le sud.

A Paris, les fontaines, les parcs et les berges de la Seine sont devenus le refuge de tous ceux qui recherchent un peu de fraîcheur.