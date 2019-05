Explosion à Lyon: la police diffuse un appel à témoins

(Belga) Un suspect était en fuite vendredi soir après l'explosion d'un colis piégé qui a fait une dizaine de blessés légers dans une rue très fréquentée de Lyon, à deux jours des élections européennes. La police a diffusé un appel à témoins en fin de soirée.

"Le suspect est toujours recherché pour le moment", a annoncé dans la soirée la garde des Sceaux Nicole Belloubet, jugeant qu'il était "trop tôt" pour évoquer "un acte terroriste". La section antiterroriste du parquet de Paris, saisie de l'enquête, a "ouvert une enquête pour association de malfaiteurs terroriste mais il faut attendre les résultats de cette enquête qui est actuellement en cours (...) Au vu des résultats, on pourra effectivement qualifier cette enquête", a déclaré la ministre à BFMTV. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et le procureur de Paris, Rémy Heitz, se sont brièvement rendus sur les lieux dans la soirée sans faire de déclaration devant la presse. La police a lancé un appel à témoins en diffusant la photographie du suspect, capté par une caméra de vidéosurveillance municipale. Elle montre un homme "porteur d'un haut sombre à manches longues" et "d'un bermuda clair", poussant un vélo noir. Selon une source proche du dossier, il est âgé d'une trentaine d'années. Aucune piste n'est pour l'heure privilégiée quant à son profil et ses motivations. Un sac ou colis qui contenait des vis, clous ou boulons a été déposé devant une boulangerie de la rue Victor Hugo, artère piétonne et commerçante proche de la place Bellecour au coeur de la ville. L'explosion s'est produite vers 17H30. D'après un dernier bilan fourni, 13 personnes ont été touchées par l'explosion, dont 11 hospitalisées. Toutes ne sont blessées que légèrement, dont une petite fille de huit ans, d'après le maire du 2e arrondissement de la ville, Denis Broliquier. Le maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui se trouvait vendredi dans l'avion au retour d'un voyage au Japon, doit s'exprimer samedi matin. (Belga)