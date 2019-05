Explosion à Lyon - Le périmètre de sécurité levé autour du lieu de l'attaque, le suspect toujours recherché

(Belga) Au lendemain de l'explosion survenue dans une rue commerçante de Lyon (France) vendredi après-midi, qui a fait 13 blessés légers, le périmètre de sécurité installé autour du lieu de l'attaque, près de la place Bellecour, a été levé samedi matin, renseignent les médias français.

Gérard Collomb, maire de la ville, doit se rendre sur place samedi matin, alors qu'il vient de rentrer en France d'un voyage au Japon. Interrogé par l'AFP, il a dit ressentir une "profonde émotion" et de la "surprise". "On ne s'attend pas à ce qu'il y ait comme cela une attaque qui puisse se passer au centre-ville de Lyon" qui est "plutôt une ville calme", a déclaré M. Collomb, évoquant "l'émotion et la profonde sympathie pour les victimes qui ont été atteintes et en particulier la petite fille qui a été touchée." La personne pointée comme suspecte, un jeune homme habillé d'un dessus sombre qui se déplaçait avec un vélo et a été filmé par des caméras de surveillance sur la voie publique, est toujours recherchée. L'explosion, depuis un paquet piégé déposé devant une boulangerie, a eu lieu à l'angle des rues Victor Hugo et Sala, non loin de la place Bellecour. David Kimelfeld, président de la métropole de Lyon, a déclaré sur franceinfo samedi, au sujet de la levée du périmètre de sécurité, qu'il était important que la ville puisse reprendre "une vie normale". Il a ajouté que "la police scientifique, la police technique a travaillé toute la nuit".