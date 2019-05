Explosion à Lyon: deux suspects interpellés

Ce matin, un premier suspect a été interpellé, puis un deuxième.

Un homme de 24 ans soupçonné d'être "l'auteur" de l'attentat au colis piégé de vendredi à Lyon a été interpellé lundi dans cette même ville et placé en garde à vue, a indiqué le parquet de Paris.



Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a simplement indiqué qu'un suspect venait "d'être interpellé". L'explosion de ce colis piégé au TATP, un explosif artisanal très instable, a fait 13 blessés dans le centre de Lyon. Des images d'un suspect avaient été rapidement diffusées par les autorités, et un ADN, non identifié, avait également été retrouvé.

On apprend qu'un deuxième suspect a également été interpellé, a annoncé sur BFMTV le maire de la ville Gérard Collomb.

