Explosion à Paris: minute de silence des pompiers bruxellois en hommage à leurs collègues parisiens

Les pompiers de Bruxelles ont observé une minute de silence, dimanche matin, en hommage à leurs collègues parisiens, décédés dans l'explosion d'une boulangerie à Paris samedi. "Les pompiers de Bruxelles sont terriblement choqués par le drame qui touche la population parisienne et nos camarades de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP)", a déclaré dimanche vers 10h30 Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Cet événement remet en évidence les risques que prennent chaque jour les hommes du feu pour protéger leurs concitoyens. Nous tenons à exprimer aux proches des victimes et à nos collègues parisiens notre soutien indéfectible. Nos pensées les accompagnent", a-t-il ajouté.Samedi vers 9h00, deux sapeurs-pompiers et une touriste espagnole sont décédés à la suite d'une puissante explosion dans une boulangerie du IXe arrondissement de Paris. Les pompiers y avaient été appelés pour une fuite de gaz et intervenaient dans l'immeuble au moment où l'explosion s'est produite.Une cinquantaine d'autres personnes ont été blessées, dont une dizaine grièvement.