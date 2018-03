Facebook va-t-il trop loin? Il censure les seins nus de "La Liberté guidant le peuple"

Une représentation du tableau de Delacroix, "La Liberté guidant le peuple" où une fille du peuple les seins nus brandit un drapeau français, a été censurée cette semaine sur Facebook, a affirmé un metteur en scène, qui faisait la promotion en ligne de sa pièce de théâtre. "Au bout d'un quart d'heure de déclenchement de la publicité, la régie à bloqué notre diffusion en nous disant qu'il n'était pas possible de diffuser une image de nudité", a indiqué à l'AFP Jocelyn Fiorina, auteur de "Coups de feu rue Saint-Roch", à l'affiche à Paris, confirmant une information du Figaro.





"Même sur un tableau du XIXe siècle, ce n'était pas acceptable"



Après cette réponse, il a ensuite mis en ligne une nouvelle publicité avec le même tableau mais un bandeau "censuré par Facebook" sur les seins de la femme, qui n'a pas été censurée. Il avait déjà tenté à deux reprises en juin d'utiliser le célèbre tableau -- qui figurait notamment sur un billet de banque à l'heure du franc -- pour faire la promotion de la pièce de théâtre. Sans plus de succès avec le géant américain.



"J'avais alors échangé avec les modérateurs qui étaient inflexibles en disant que même sur un tableau du XIXe siècle, ce n'était pas acceptable", rappelle-t-il.





Un internaute reproche à Facebook d'avoir fermé son compte pour avoir publié une photo du tableau "l'Origine du monde"



Facebook est régulièrement mis en cause pour les contenus dont il autorise ou n'autorise par la diffusion. La justice française a débouté jeudi dernier l'internaute qui reprochait à Facebook d'avoir fermé son compte pour avoir publié une photo du tableau "l'Origine du monde", représentant un sexe féminin. Le tribunal a toutefois reconnu "une faute" de Facebook, qui a exercé "son droit de résiliation sans préavis raisonnable" et "sans préciser les raisons de cette désactivation".