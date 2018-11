Fact-check: oui la France taxe plus les vins importés que les Etats-Unis

Le président américain Donald Trump a accusé mardi la France --dans une longue diatribe dirigée contre le président français Emmanuel Macron-- de freiner les importations de vins américains en imposant des tarifs douaniers plus lourds que ceux que pratiquent les Etats-Unis.

En fait, la France, membre fondateur de l'Union européenne, ne fixe pas les tarifs douaniers pour cette union douanière mais M. Trump a raison quand il affirme que ces taxes sont plus élevées que celles des Etats-Unis et cette différence --au-delà de la culture et des goûts-- pourrait en partie expliquer pourquoi l'Europe achète moins de vins américains.

- QUE VERIFIE-T-ON? -

Après son retour des cérémonies de commémoration du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale à Paris, déjà marquées par les divisions avec les principaux alliés européens, Donald Trump a lancé une volée de tweets contre la France et son président. Parmi d'autres cibles de son ire, les taxes douanières de la France sur les vins.

"Sur le commerce, la France produit des vins excellents mais les Etats-Unis aussi", a lancé le président, avant d'ajouter: "le problème c'est que la France rend les choses très difficiles pour vendre du vin américain en France et lève de lourdes taxes douanières, alors que les Etats-Unis facilitent les choses aux vins français et n'a que des tarifs douaniers bas. Ce n'est pas juste, faut que ça change!".

Ce tweet reflète l'une des pierres de touche de la philosophie économique du président: une nation qui importe plus qu'elle n'exporte est une nation qui "se fait tuer", "voler" ou encore "écraser" aux yeux du magnat de l'immobilier.

- QUE SAIT-ON ? -

En tant que membre de l'UE, la France ne fixe pas unilatéralement la taxation des produits importés. Les douanes des 28 pays membres appliquent les mêmes tarifs douaniers à travers toute l'Union aux produits importés, qui peuvent ensuite circuler librement entre les pays membres.

Mais, de fait, les tarifs douaniers européens sont supérieurs à ceux imposés par les Etats-Unis aux vins importés d'Europe.

En fonction de la nature du vin et du degré d'alcool, la taxe à l'importation aux Etats-Unis varie entre 5,3 cents et 12,7 cents par bouteille de 75 cl, selon la Commission américaine du commerce international.

Les vins pétillants sont soumis à une taxe plus élevée de 14,9 cents.

A l'inverse, les vins importés en Europe sont eux soumis à une taxe de 11 à 29 cents par bouteille en fonction de leurs taux d'alcool, selon le Wine Institute, qui représente les intérêts du secteur vinicole aux Etats-Unis.

Qui plus est, les Américains boivent bien plus de vins européens que les Européens ne boivent de vins américains.

Selon le Wine Institute, en 2017 les Etats-Unis ont importé pour 4,5 milliards de dollars de vins européens alors que les Américains n'en ont vendu que pour 553 millions de dollars en Europe.

- QUE PEUT-ON EN CONCLURE ? -

Le président Donald Trump a partiellement raison. Les tarifs douaniers appliqués aux vins américains importés en France sont supérieurs à ceux des Etats-Unis pour les vins français. Toutefois, ce n'est pas la France seule qui fixe ces taxes douanières c'est l'Union européenne dans son ensemble.

Pour le Wine Institute, "les négociations commerciales à venir entre les Etats-Unis et l'UE vont créer des opportunités commerciales en réduisant les barrières tarifaires et en s'attaquant à d'autres freins à l'accès au marché".