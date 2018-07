Favoritisme: un an de prison avec sursis, 10 ans d'inéligibilité pour la maire LR d'Aix-en-Provence

La maire LR d'Aix-en-Provence, Maryse Joissains-Masini, a été condamnée mercredi à un an de prison avec sursis et 10 ans d'inéligibilité pour avoir promu indûment son chauffeur et fourni des emplois de complaisance à des proches.

L'avocat de l'élue, Mario Pierre Stasi a déclaré à l'AFP qu'il allait "immédiatement interjeter appel" après ce jugement du tribunal correctionnel de Montpellier, qu'il a qualifié de "très dur".

Le parquet avait requis 18 mois de prison dont neuf mois ferme, et dix ans d'inéligibilité à l'encontre de la maire aixoise, âgée de 75 ans. Le procureur Dominique Sie avait estimé "parfaitement caractérisés" les délits de détournement de fonds publics et de prise illégale d'intérêts.

Maire d'Aix-en-Provence depuis 2001 et députée de 2002 à 2012, Mme Joissains-Masini avait été mise en examen en 2014, notamment pour l'embauche d'une collaboratrice chargée de la maltraitance animale, la promotion éclair de son chauffeur et deux emplois pour les enfants de ce dernier.

"Mon territoire a besoin de moi, de mon honnêteté, de ma rigueur...", avait affirmé avant la fin du procès, le 14 mai, l'avocate à la retraite, qui s'est vue mercredi également condamnée à 10 ans de privation des droits civiques.