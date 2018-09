Fêtes de Wallonie - Fêtes de Wallonie: Maxime Prévot veut continuer à faire de Namur une ville d'avenir

(Belga) Le bourgmestre de Namur Maxime Prévot a appelé samedi les Namurois à restaurer leur confiance en la majorité actuelle lors des prochaines élections. "Tout va être mis en oeuvre pour poursuivre le travail entamé jusqu'ici avec passion et réussite", a-t-il déclaré lors du traditionnel discours des Fêtes de Wallonie. "Namur, ville d'avenir, ce sera encore plus vrai demain."

Le mayeur a commencé par revenir sur les grands travaux effectués au cours des dernières années (conservatoire de musique, Enjambée, Grognon...), évoquant "le réveil enthousiasmant d'une ville qui fut endormie". 2018 est, selon lui, "un moment charnière" où les Namurois offriront aux projets à venir "la faculté de se réaliser" en allant aux urnes le 14 octobre. Et ce, "malgré les contrariétés que certains chantiers génèrent inévitablement". Il a aussi rappelé les nombreux progrès réalisés dans d'autres matières comme les futurs logements sociaux de l'ilôt Rogier, les nouveaux zonings de Belgrade et Bouge, les voiries rénovées ou les plans climat et mobilité de la ville. Sans oublier le futur centre commercial, qu'il considère indispensable pour permettre à Namur de gagner en attractivité. En fin d'allocution, le bourgmestre a pointé sa volonté d'impliquer encore davantage les citoyens dans les processus décisionnels, même si ceux-ci doivent "accepter la légitimité du politique dans son rôle d'arbitre". "Nous nous engageons à faire de Namur une ville audacieuse, généreuse et heureuse où il fait bon vivre et travailler, étudier et aimer, grandir et vieillir, rire et s'épanouir. Nous en voulons plus pour Namur. Nous sommes tous pour Namur. Et nous sommes tous engagés ensemble", a-t-il conclu. (Belga)