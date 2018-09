Fêtes de Wallonie: le drapeau wallon levé pour marquer le début des festivités à Namur

(Belga) Dans le respect de la tradition des Fêtes de Wallonie, le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, a remis samedi matin les clés de la ville aux douze présidents de quartiers. Comme autrefois, le drapeau wallon a ensuite été levé devant l'Hôtel de Ville pour marquer le début des festivités.

Le lever des couleurs wallonnes était un rituel jadis mais la tradition s'était perdue au fil du temps. Le Comité central de Wallonie (CCW) a donc souhaite effectué un "retour aux sources", en regard à la thématique des Fêtes de Wallonie cette année. Lors de son discours, le président du CCW, Eric Adam, a tenu a rappelé l'origine et la signification du drapeau wallon, soulignant l'importance de le voir mis en évidence dans la capitale wallonne. "Des hommes se sont battus pour nous permettre de porter haut et fort ces couleurs, nous nous devons de leur faire honneur." Après la cérémonie, le collège des comités de quartiers namurois (CCQN) a inauguré, rue de Bruxelles, une plaque rendant hommage à son co-fondateur, José Grevisse, décédé en 2016. Organisées par le CCW en collaboration avec le CCQN, les Fêtes de Wallonie se dérouleront jusqu'au 17 septembre à Namur. Quelque 250 concerts, spectacles et animations sont au programme dans les différents quartiers de la ville et plus de 200.000 personnes sont attendues.