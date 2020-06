Fin des activités du centre Covid-19 de MSF sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles

(Belga) Le centre Covid-19 installé sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles pour les personnes sans-abri et sans-papiers présentant des symptômes du nouveau coronavirus referme ses portes, a annoncé mardi matin l'ONG Médecins Sans Frontières (MSF), qui gérait l'infrastructure en collaboration avec le Samusocial et la Plateforme citoyenne de Soutien aux Réfugiés. En un peu plus de deux mois, depuis son installation fin mars, la structure d'accueil et de soins a pris en charge 162 personnes, parmi lesquelles 148 nouveaux cas et 14 réadmissions après hospitalisation.

Le site permettait de tester les personnes vulnérables ayant des symptômes du COVID-19, de leur dispenser les soins adéquats et de les isoler. "Aujourd'hui, nous mettons fin à nos activités à la suite de la diminution du nombre de cas", explique Marie-Christine Férir, coordinatrice d'urgence pour MSF. "Une autre structure gérée par la Croix-Rouge reste ouverte pour ces personnes vulnérables, ce que nous estimons actuellement suffisant pour le moment. Bien évidemment, nous restons disponibles pour soutenir les acteurs du secteur et prêts à rouvrir une autre structure si cela s'avérait nécessaire, en fonction l'évolution de l'épidémie. Au sein des collectivités, la détection rapide de cas suspects de Covid-19 reste essentielle. Il est important de pouvoir assurer le suivi des cas symptomatiques et de leurs contacts ainsi que de continuer à soutenir les centres d'hébergement avec la mise en place des mesures d'hygiène et des gestes barrières. Ces activités pourraient, par exemple, être réalisées par une équipe mobile pluridisciplinaire". MSF continue à fournir un appui aux structures d'hébergement en matière de contrôle de l'infection. Durant la crise sanitaire, elle a offert son soutien aux hôpitaux en Flandre et en Wallonie et aux maisons de repos dans les trois régions. L'ONG reste par ailleurs active au sein du hub humanitaire à Bruxelles, où elle prodigue des soins aux migrants. (Belga)