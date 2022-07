Finis les embarras sur la route vers la France: le barrage de Vicq sur l'A2 est levé

Un barrage filtrant était installé depuis 10 mois sur l'A2 à l'entrée de la France à Vicq. Ce barrage est désormais levé, et avec lui disparaissent les embouteillages et embarras pour les vacanciers qui se rendent en France en voiture. En effet, ils devaient jusqu'alors faire le tour du rond-point liant les communes de Vicq, Quarouble et Onnaing.

Selon plusieurs médias français, il n'y a pas encore de précisions quant à la longévité de cette décision, elle pourrait être ponctuelle. Ainsi, le barrage pourrait être réinstallé plus tard.