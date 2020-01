Flandre: deux femmes sauvées d'un marécage grâce à l'application 112

Deux femmes ont été sauvées d'un marécage, mercredi à Denderleeuw, par le biais de l'application 112, qui a transmis leur localisation aux services de secours. Une des deux femmes était déjà ensevelie sur une moitié du corps, sa comparse n'étant pas parvenue à l'en extraire toute seule, indique la zone de secours Sud-Est.



Le duo se promenait dans la réserve naturelle de Wellemeersen à Denderleeuw quand elles ont dévié du sentier de randonnée et se sont retrouvées dans un marécage. Les services de secours ont été appelés vers 17 heures par l'une des victimes, via l'application 112. "Nous nous sommes alors frayés un chemin jusqu'à elles à l'aide de caméras thermiques", explique Tom Van Gyseghem de la zone de secours Sud-Est. Via l'application, les centrales d'urgence reçoivent automatiquement des informations sur l'emplacement de l'appelant. Après sauvetage, les deux femmes ont été emmenées à l'hôpital avec des symptômes d'hypothermie mais sont hors de danger.