Formation wallonne - Benoît Drèze: "Le cdH doit travailler avec Ecolo et renoncer à l'opposition"

(Belga) L'ex-député Benoît Drèze estime que son parti, le cdH, doit renoncer à l'opposition et s'engager dans une majorité "à trois avec Ecolo", déclare-t-il samedi dans les colonnes de la Dernière Heure. Il est le premier humaniste à publiquement remettre en cause la décision de sa formation de choisir l'opposition.

Benoît Drèze dit sortir du bois aujourd'hui en raison de l'évolution de la position d'Ecolo ces derniers jours. "Ils ont décidé de faire équipe avec le PS et sont dans une impasse." Il aurait exprimé son désaccord avec le choix de Maxime Prévot lors d'un bureau de parti le 5 juin, sans se faire entendre. "Entre-temps, j'ai beaucoup discuté avec des militants, à Liège: une grande partie me soutient", dit-il. Le Liégeois de 61 ans, qui affirme d'ailleurs avoir voté pour les écologistes dans sa jeunesse, voit dans la lutte contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité des "enjeux primordiaux". "Si le cdH a l'opportunité d'être dans une majorité à trois avec Ecolo, il faut y aller! " Il demande qu'un congrès national du cdH soit organisé pour que les militants décident librement de la participation au pouvoir après un débat contradictoire. La décision prise par le bureau de parti va au-delà de ses prérogatives, selon les statuts du cdH, invoque M. Drèze. (Belga)