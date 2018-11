Forte participation au référendum pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie

(Belga) Le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, petit territoire français du Pacifique, est marqué par une forte participation avec 73,68% de votants à une heure de la fermeture des bureaux dimanche, selon des données officielles.

Les 284 bureaux de vote ont ouvert dimanche à 08h00 (21h00 GMT samedi) et ferment à 18h00 pour un référendum d'autodétermination historique où le non à l'indépendance partait favori. A titre de comparaison, le taux de participation à la même heure lors des élections provinciales de 2014 était de 58,19%. Les électeurs doivent dire s'ils souhaitent que la Nouvelle-Calédonie "accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante". La proclamation des résultats est attendue dans la soirée sur place (dimanche matin à Paris) et le président Emmanuel Macron s'exprimera peu après. (Belga)