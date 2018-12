Fourniret: un terrain lui ayant appartenu durant plus de 30 ans fouillé pour la première fois

Des fouilles sont en cours depuis lundi matin sur un terrain ayant appartenu au tueur en série Michel Fourniret à Floing (Ardennes), près de Sedan, a-t-on appris auprès des gendarmes.

Ces fouilles menées par une quinzaine de gendarmes équipés notamment d'une pelleteuse et d'un géo-radar se déroulent sur "l'ancien jardin d'enfants" de la propriété, a-t-on précisé de même source, confirmant une information du quotidien régional L'Union. Elles se poursuivront au moins jusqu'à mardi, selon la gendarmerie.



D'après l'Union, ce lopin de terre a appartenu de 1964 à 1999 à "l'Ogre des Ardennes" et n'a jamais été fouillé. Michel Fourniret a lui-même vécu dans une grange aménagée dans le haut d'une vaste parcelle, non loin de ce jardin. "Il y a sur place des équipes spécialisées, sous la direction d'un coordinateur criminalistique, avec des moyens techniques et humains de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale et la doyenne des juges d'instruction de Paris", Sabine Kheris", a détaillé la gendarmerie. Cette dernière est chargée de l'enquête sur les meurtres de deux jeunes filles de l'Yonne, Joanna Parrish et Marie-Angèle Domece, que Fourniret a reconnus en février.



Le 17 mai 1990, le corps nu de la Britannique Joanna Parrish avait été retrouvé à Monéteau. La jeune femme de 20 ans avait été violée et battue avant sa mort. Marie-Angèle Domece, handicapée mentale, avait pour sa part disparu le 8 juillet 1988 dans l'Yonne, à 19 ans. Son corps n'a jamais été retrouvé.