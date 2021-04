France: 140 patients ont reçu par erreur une injection de sérum physiologique au lieu d'une dose de vaccin Pfizer

Cent quarante personnes venues se faire vacciner contre la Covid-19 mardi dans un centre de vaccination à Epernay (Marne), ont reçu par erreur une injection de sérum physiologique au lieu d'une dose de vaccin Pfizer/BioNTech, "sans conséquence pour leur santé", a indiqué le CHU de Reims.



"Mardi après-midi, 140 personnes ont reçu une injection composée uniquement de sérum physiologique. Cette injection est sans conséquence pour la santé, cependant, leur parcours vaccinal reste incomplet", déclare le centre hospitalier de Reims dans un communiqué, confirmant une information de France Bleu Champagne-Ardenne.

Mercredi matin, "immédiatement après la constatation de l'incident (...) une analyse des causes qui ont conduit à cette erreur a été menée", et "une cadre de santé a été missionnée pour renforcer les procédures préexistantes de sécurité", assure le CHU, sans plus de précisions sur la nature de cette erreur. Les 140 patients concernés, qui n'ont donc pas reçu leur dose de vaccin, ont été contactés dès jeudi par le personnel du centre de vaccination, "pour les informer et leur proposer un nouveau rendez-vous", indique le CHU. Ceux qui le souhaitaient ont pu "échanger avec un médecin pour répondre à leurs interrogations". "Le sérum physiologique est une solution d'eau salée utilisée dans différents soins médicaux comme le nettoyage des plaies, des yeux ou encore comme diluant lors d'injections et ne présente pas de conséquences pour la santé", rassure par ailleurs l'hôpital.