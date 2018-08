Intempéries: 18 personnes portées disparues lors d’une sortie canoë en France

Les intempéries attendues dans les heures à venir en Belgique ont d’abord touché une partie de la France. Parmi les régions concernées, le Gard. D’après la chaîne d’info française BFM TV, 18 personnes seraient activement recherchées dans le Sud-Est de la France après une sortie en canoë. Une centaine de gendarmes seraient affectés à leur recherche. Trois hélicoptères survolent la zone.

Par ailleurs et toujours dans le Gard, une vingtaine de personnes étaient en difficulté dans deux campings du nord du département, à Aiguèze et Saint-Julien-de-Peyrolas, après de violents orages qui ont provoqué des ruissellements menaçants, selon les pompiers. "On essaie de les sortir mais la météo est très compliquée sur le secteur et les hélicoptères ont du mal à survoler la zone", a indiqué à l'AFP le commandant Jérôme Tallaron, responsable du Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours Codis 30.