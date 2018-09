France: 20 pc de Château Pétrus entre les mains d'un milliardaire colombo-américain

(Belga) Le milliardaire colombo-américain Alejandro Santo Domingo a acquis 20% du capital du vignoble château Pétrus à Pomerol, dans le sud-ouest de la France, qui produit l'un des Bordeaux les plus prestigieux, a indiqué jeudi le quotidien Les Echos.

Le montant de l'opération, qui a été réalisée il y a plus d'un an, n'a pas été dévoilé, selon le site internet du journal économique qui cite des "sources exclusives". Le célèbre domaine situé sur la commune de Pomerol, dans le Bordelais, forme un ensemble de 11,5 hectares et aurait été valorisé à plus de 1 milliard d'euros, indique le quotidien. L'acquéreur est notamment actionnaire du leader mondial de la bière, le groupe belgo-brésilien AB InBev, qui a racheté son concurrent britannico-sud-africain SABMiller en 2016. Le prestigieux vin Petrus est le Pomerol le plus connu de Bordeaux. (Belga)