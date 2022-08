France: 220 hectares brûlés dans la Drôme, le feu "progresse"

(Belga) Le feu de forêt et de végétation qui s'est déclaré vendredi soir dans la Drôme a ravagé 220 hectares et "continue de progresser", a indiqué mardi soir la préfecture.

Situé sur le massif du Diois dans la commune de Romeyer, le feu "a connu ces dernières heures une propagation rapide en raison du changement de direction du vent", a expliqué le préfet de la Drôme dans un communiqué. "À 18H00, 220 hectares de forêt ont été parcourus" et "l'incendie continue de progresser dans plusieurs directions, notamment vers la RD 742", a-t-il poursuivi. Trois secteurs sont particulièrement surveillés par les quelque 280 sapeurs-pompiers qui seront engagés mardi soir sur le terrain: le secteur nord, le secteur sud et le secteur avant (ouest) en direction du village de Romeyer. Des feux tactiques sont mis en oeuvre pour faire butter l'incendie sur un sol déjà brûlé afin d'éviter sa propagation. "Au cours des opérations lundi soir, deux pompiers gardois et un pompier drômois ont été blessés" et "tous trois ont pu quitter l'hôpital ce jour", a assuré la préfecture. Un des pompiers venu en renfort depuis le Gard a été brûlé au visage et les deux autres ont inhalé des fumées, avait détaillé auprès de l'AFP mardi après-midi le lieutenant-colonel Ramon Navarro, officier supérieur de direction du SDIS (service départemental d'incendie et de secours) de la Drôme. Il n'est pas envisagé à l'heure actuelle de procéder à l'évacuation d'habitations, a conclu l'administration. Mardi midi, les pompiers ont reçu l'appui de deux hélicoptères bombardiers lourds et d'un Dash. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, un incendie en Isère provoqué par la foudre, qui a ravagé une centaine d'hectares et blessé légèrement trois pompiers également, était fixé mardi soir, bien que toute la zone soit en surveillance active pour la nuit. (Belga)