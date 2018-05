France: 4 nouvelles personnes d'origine tchétchène arrêtées pour terrorisme dans la région de Strasbourg

La police française a procédé à l'interpellation de trois femmes et un homme d'origine tchétchène mardi pour "participation à une association de malfaiteurs terroristes et financement du terrorisme" dans la région de Strasbourg et Paris, a confirmé une source judiciaire à l'agence Reuters.



Deux femmes de 35 et 36 ans et un homme de 29 ans ont été interpellés dans le Bas-Rhin, ainsi qu'une femme de 42 ans dans les Yvelines.



Ces interpellations sont sans rapport avec l'attentat au couteau perpétré à Paris samedi soir par un assaillant d'origine tchétchène naturalisé français, Khamzat Azimov, qui a fait un mort et quatre blessés. L'ami de l'auteur de cette attaque est toujours en garde à vue, mais les parents de l'assaillant ont été relâché en l'absence d'élément incriminant, a annoncé une source judiciaire mardi.