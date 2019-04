France: 5 morts dans une maison de retraite après une probable intoxication alimentaire

(Belga) Cinq résidents d'une maison de retraite dans le sud-ouest de la France sont morts après une probable intoxication alimentaire.

Les personnes décédées, résidents à "La Chêneraie", un établissement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) situé à Lherm, près de Toulouse, sont quatre femmes de 72 à 95 ans, et un homme de 93 ans, selon les autorités. Lundi après-midi, 19 autres personnes restaient sous surveillance médicale "dont 16 en urgence relative sans que le pronostic vital de l'une d'elles ne soit engagé", a annoncé le procureur de Toulouse, Dominique Alzeari. Le parquet a ouvert une enquête des chefs "d'homicides involontaires et blessures involontaires". Mais les recherches s'annoncent longues, "la gravité de cet événement" appelant "des mesures d'investigations complexes", a prévenu M. Alzeari. L'enquête doit notamment déterminer si les repas étaient préparés en interne ou apportés de l'extérieur. L'établissement, qui fait partie du Groupe Oméga repris par le groupe Korian le 18 février, "produit les repas sur place avec ses propres équipes de cuisine", a assuré Korian, numéro un européen des maisons de retraite. Mais Alain Lapeyre, fils d'une nonagénaire décédée, a affirmé à la presse que le dîner incriminé avait été livré de l'extérieur, précisant tenir l'information du médecin traitant de l'établissement. Le problème est survenu "apparemment sur des repas spéciaux, des repas mixés pour personnes en fin de vie", a pour sa part affirmé Chantal, fille d'un couple résident indemne. "Je suis très en colère, c'est inadmissible", a lancé M. Lapeyre à la presse, relevant que la famille payait "pas loin de 3.000 euros par mois" pour la prise en charge de leur mère, accueillie depuis dix ans et souffrant d'Alzheimer. Ce drame survient alors qu'une grande réflexion sur la dépendance et l'accueil des personnes âgées est en cours en France, et le gouvernement a promis "une grande loi" sur ce sujet à l'automne prochain. Les établissements pour personnes âgées sont régulièrement sur la sellette: manque de personnel, conditions de vie en maison, cas de maltraitance... La proportion de personnes accueillies en maisons de retraite, 21% des plus de 85 ans en France, est un des taux les plus élevés d'Europe. (Belga)