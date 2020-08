France: 70 hectares de forêt détruits dans un incendie en Ardèche

(Belga) Un incendie qui s'est déclaré samedi après-midi près de Saint-Marcel-lès-Annonay, en Ardèche, était "fixe" dans la soirée, après avoir détruit 70 hectares de forêt, a indiqué la préfecture. Le feu a mobilisé quelque 300 pompiers, appuyés par quatre Canadair.

Quelque 70 hectares de forêt ont été détruits et 15 habitations évacuées en début de soirée "à titre préventif à cause des fumées", a précisé à l'AFP la préfecture de l'Ardèche. Les habitants évacués ont pu regagner leur domicile vers 21h00. Les pompiers de l'Ardèche, de la Loire et de la Drôme ont combattu les flammes depuis le début de l'après-midi. Le feu étant "fixé", des sapeurs-pompiers resteront néanmoins toute la nuit sur les lieux pour traiter les points chauds, a ajouté la préfecture. Le sinistre est probablement dû aux températures élevées et à la sécheresse qui règnent sur ce département, toujours placé en vigilance orange canicule par Météo France. Pour la première fois cette année, la préfecture de l'Ardèche a activé le "Plan alarme" qui renforce encore plus les moyens de surveillance afin de détecter les feux naissants, a-t-elle précisé. Plusieurs départs de feux sont d'ailleurs survenus samedi soir, sans faire de dégâts, provoqués par les orages qui se sont abattus sur le département. (Belga)