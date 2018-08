France: 750.000 personnes au Festival Interceltique de Lorient

(Belga) Le Festival Interceltique de Lorient (Bretagne, ouest de la France), qui célèbre les nations celtes de l'Acadie à l'Ecosse, a accueilli 750.000 personnes sur dix jours, une fréquentation stable par rapport à 2017, ont annoncé dimanche les organisateurs.

En dehors de sa Grande Parade qui a rassemblé quelque 70.000 personnes le 5 août, ce festival propose des concerts, des conférences, des projections et des fest-noz, ces fêtes typiques bretonnes mêlant musique et danse. La 48e édition de ce festival breton, qui est un des plus grands rassemblements festifs de France en termes de fréquentation, s'est déroulée du 3 au 12 août et avait pour invité d'honneur le Pays de Galles, sur le thème "Terres d'Arthur, chants des bardes et mémoire des ancêtres". Créé dans les années 1970, le festival met chaque année à l'honneur les nations celtes, parmi lesquelles l'Acadie (Canada), les Asturies (Espagne), les Cornouailles (Angleterre), l'Ecosse, la Galice (Espagne), l'Ile de Man, l'Irlande ou encore le Pays de Galles. La prochaine édition du Festival interceltique aura lieu du 2 au 11 août 2019 et la Galice en sera l'invité d'honneur. (Belga)