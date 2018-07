France: 845 voitures brûlées et 508 gardés à vue en marge de la fête nationale

(Belga) 845 voitures ont été brûlées et 508 personnes ont été placées en garde à vue lors des deux soirées du 13 et du 14 juillet, jour de fête nationale en France, a annoncé dimanche soir le ministère de l'Intérieur français.

Le nombre de voiture brûlées est en baisse par rapport à l'an dernier où 897 véhicules étaient partis en fumée. Le nombre de gardés à vue a revanche bondi de 368 en 2017 à 508 cette année, a précisé le porte-parole du ministère qui souligne qu'"aucun incident majeur n'a été à déplorer". Selon le bilan du ministère de l'Intérieur, 29 membres des forces de l'ordre ont été blessés durant ces deux nuits de festivités vendredi et samedi, contre 21 l'an dernier. Quelque 110.000 policiers et gendarmes ont été mobilisés à l'occasion des festivités du 14-Juillet et de la finale du Mondial, remportée ce dimanche par l'équipe de France à Moscou. (Belga)