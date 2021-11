France: accusé d'agressions sexuelles, Nicolas Hulot annonce quitter la vie publique

(Belga) L'ancien ministre français et activiste environnemental Nicolas Hulot, visé par de nouvelles accusations d'agression sexuelle et de viol qu'il a dévoilées mercredi et démenties, a annoncé sur BFMTV quitter "définitivement la vie publique".

"Je vais quitter la présidence d'honneur de ma fondation, pour les protéger des salissures (...) Je quitte définitivement la vie publique parce que je suis écoeuré", a-t-il déclaré, avant la diffusion d'un documentaire télévisé donnant la parole à des femmes l'accusant "d'"agression sexuelle et de viol", des "accusations purement mensongères" selon lui. (Belga)