France: après la diffusion de photos de lui nu, l'ex-maire du Havre enchaîne les démissions

Quatre jours après avoir renoncé à son fauteuil de maire du Havre, Luc Lemonnier a démissionné lundi de son mandat de conseiller départemental de Seine-maritime, à la demande de son président centriste Pascal Martin, selon un communiqué du département. Celui qui avait succédé au Premier ministre Edouard Philippe à la mairie du Havre avait annoncé jeudi soir sa démission après la diffusion de photos de lui nu par une femme qui se dit victime de ses avances."Pascal Martin informe qu'il a demandé à Luc Lemonnier de démissionner de son mandat de conseiller départemental du canton du Havre 6, ce que l'intéressé a accepté", selon le communiqué du Département.



©ISOPIX

Père de quatre enfants

M. Lemonnier avait auparavant renoncé à ses fonctions de vice-président, précise le collectivité locale. Le parquet du Havre a classé sans suite une plainte que M. Lemonnier avait déposé le 31 mai 2018 pour diffamation et diffusion de photos intimes de sa personne sans son accord. La femme visée par la plainte et son mari ont eux fait l'objet d'un rappel à la loi. France Bleu Seine-maritime a diffusé le témoignage anonyme de trois femmes, dont celle visée par la plainte classée, qui disent avoir reçu des photos similaires et accusent M. Lemonnier de messages déplacés. Âgé 50 ans et père de quatre enfants, Luc Lemonnier avait remplacé en mai 2017 l'actuel Premier ministre Edouard Philippe, dont il est proche, à la tête de la ville portuaire de plus de 170.000 habitants.