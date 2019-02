France: un homme entre la vie et la mort après avoir été aspergé d'un liquide dans le métro

Vendredi matin, une personne a été gravement blessée à la station Lyon sur la ligne 1 du métro de Paris (France) après avoir été aspergée d'un liquide, peut-être un jet d'acide, indique le site internet du Parisien. L'incident est survenu vers 7h00. Le pronostic vital de la personne est engagé. Ce voyageur, un homme d'une vingtaine d'années, a été brûlé aux mains et au visage, précise encore Le Parisien. L'agresseur présumé est en fuite.

Un homme a été gravement blessé après avoir été aspergé d'un liquide en cours d'identification vendredi vers 6h30 sur le quai d'une station de métro à Paris, a-t-on appris de sources concordantes. Les faits se sont déroulés sur un quai de la ligne 1 à la station Bastille, dans l'est de Paris. À la suite d'un différend entre deux personnes, l'une d'elles - un homme de 20 ans - a été aspergée d'un liquide qui n'a pas encore été identifié. Un suspect est en fuite, ont rapporté plusieurs sources policières. L'hypothèse d'un jet d'acide n'est pas exclu, a rapporté une source policière qui invite à la prudence tant que la nature du produit n'a pas encore été déterminée. Les pompiers sont intervenus pour secourir la victime présentant des brûlures graves au visage et sur les avant-bras. Consciente, celle-ci a été transportée en urgence absolue dans un hôpital, ont indiqué les secours.



Mercredi soir, sur la ligne 11 du métro parisien, deux personnes, un homme et une femme ont été victimes de brûlures provoquées par de l'acide sulfurique après avoir été en contact avec une petite bouteille contenant ce liquide, laissée sur un strapontin, a indiqué une source policière. Dans ce dossier, la piste criminelle n'est pas privilégiée, a complété la source.