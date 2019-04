France: ce chien devient un héros après avoir sauvé un enfant de 3 ans de la noyade

Un enfant de 3 ans, tombé à l'eau, a été sauvé par le chien de la famille jeudi dernier, rapportent les médias français l'Est républicain et Sud Ouest. L'histoire a été révélée et racontée par la gendarmerie de la Haute-Saône sur son compte Facebook.

Ce jour-là vers 15 heures, Matthew, un petit garçon, est tombé dans une rivière (l'Ognon à Melisey). Par chance, le chien de la famille, Max, un Border Collie croisé Bouvier Bernois de 3 ans, a réagit rapidement en se jetant à l'eau pour sauver le petit. Celui-ci s'est accroché au collier du chien avant que ses parents n'interviennent.

L'enfant a malgré tout été conduit à l'hôpital pour effectuer des examens et éviter un risque d'hypothermie.

"C'est un chien très protecteur. Maintenant, il ne quitte plus d'une semelle le petit", raconte Bernard, le père au micro de RTL France.