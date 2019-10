France: Christian Jacob élu président des Républicains avec 62,58% des voix

(Belga) Christian Jacob a été élu dimanche président des Républicains avec 62,58% des voix, a indiqué la haute autorité de LR, devenant à cinq mois des municipales le patron d'un parti en crise profonde après deux années de délitement.

Le chef de file des députés LR, qui faisait figure de favori, l'a emporté au premier tour face au député souverainiste du Vaucluse Julien Aubert (21,28% des voix) et le plus libéral Guillaume Larrivé, député de l'Yonne (16,14%). La participation a été plus forte que prévue puisque 62.401 adhérents à jour de leur cotisation ont voté, soit 47% de participation a précisé Henri de Beauregard, le président de la haute autorité du parti. (Belga)