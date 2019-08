France: cinq suspects dans la fusillade d'Ollioules arrêtés et présentés à un juge

(Belga) Cinq personnes, soupçonnées d'avoir participé à "des degrés divers" à la fusillade d'Ollioules, en France, le 28 juillet, qui avait fait trois morts, dont une vacancière touchée par une balle perdue, ont été arrêtées et présentées à un juge, a annoncé vendredi le parquet de Marseille.

L'un d'elles a été mise en examen "pour homicides volontaires avec préméditation en bande organisée, tentative d'homicide volontaire avec préméditation en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission de crimes", a précisé le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux. Le parquet a requis son placement en détention provisoire. Mardi, l'antenne de police judiciaire de Toulon a interpellé dans le Var "neuf personnes impliquées à des degrés divers par les éléments d'enquête, dont l'un des auteurs présumés", a ajouté ce dernier dans un communiqué. Quatre d'entre elles ont été relâchées et les cinq autres déférées vendredi devant un magistrat en vue de leur mise en examen. A l'occasion des perquisitions, 20 kilos de résine de cannabis ont été par ailleurs saisies. Le 28 juillet au cours d'un règlement de compte entre trafiquants de produits stupéfiants, deux hommes de 29 et 30 ans, connus des services de police et de la justice, avait été tués par balles dans une station de lavage d'Ollioules, ainsi qu'une touriste de 58 ans, victime collatérale de la fusillade. Son époux avait également été blessé. Les enquêteurs ont "rapidement pu déterminer que ce règlement de comptes meurtrier s'inscrivait dans le contexte d'un conflit entre trafiquants varois de stupéfiants", rappelle le communiqué du parquet. (Belga)