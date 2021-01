France: couvre-feu avancé à 18h00 dans 15 départements dès samedi

(Belga) Le couvre-feu sera avancé à 18h00 dans quinze départements dès samedi dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, a annoncé vendredi sur TF1 le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal.

Les départements concernés sont les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Ardennes, le Doubs, le Jura, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Haute-Saône, les Vosges, le Territoire de Belfort, la Moselle, la Nièvre et la Saône-et-Loire. "Évidemment que dans ce week-end de retour de vacances et dans ces premiers jours, il y aura une très grande tolérance", a précisé le porte-parole. Cinq autres départements dans lesquels un couvre-feu avancé était pressenti ne figurent pas dans cette liste définitive. Il s'agit de l'Aube, du Haut-Rhin, de l'Yonne, de l'Allier et de l'Ardèche. "Le virus continue à circuler en France (...) avec une disparité entre les territoires", a expliqué Gabriel Attal, en précisant que la liste des départements concernés serait révisée dans une semaine. Et "si la situation était amenée à se dégrader davantage dans certains territoires, on prendra les décisions qui s'imposent", a-t-il ajouté, en réponse notamment à une question sur la possibilité de reconfinements. Le porte-parole a souligné que le couvre-feu avancé s'appliquerait de manière uniforme sur l'ensemble du territoire des départements concernés, sans distinction entre les villes et les zones rurales. Les personnes souhaitant sortir de chez elles en raison d'un motif valable devront utiliser, a-t-il expliqué, "la même attestation que celle que connaissent les Français actuellement pour le couvre-feu à vingt heures". Gabriel Attal a confirmé par ailleurs que les établissements culturels -théâtres, cinémas, etc.- ne pourraient pas rouvrir le 7 janvier, date prévue pour le prochain point sur les conditions sanitaires. (Belga)