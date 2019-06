France: Décès du philosophe Michel Serres à l'âge de 88 ans

(Belga) Le philosophe français Michel Serres, figure intellectuelle familière du grand public, est décédé samedi à l'âge de 88 ans, a annoncé à l'AFP sa maison d'édition, Le Pommier.

"Il est mort très paisiblement à 19h entouré de sa famille", a déclaré son éditrice Sophie Bancquart. Ecrivain et historien des sciences, passionné notamment par l'écologie et l'éducation, ce membre de l'Académie française s'est intéressé à toutes les formes du savoir, scientifique comme littéraire, anticipant les bouleversements liés aux nouvelles technologies de la communication. En 2012, "Petite Poucette" (clin d'oeil à la maestria avec laquelle certains utilisent leurs pouces pour taper sur leurs portables) se vendit à plus de 270.000 exemplaires "Voyageur infatigable de la pensée", comme le décrit sur son site internet Le Pommier, son éditeur de longue date, Michel Serres est l'auteur de quelque 80 ouvrages et continuait de publier régulièrement ces dernières années. Son dernier livre, "Morales espiègles", était paru en février. Invité de "Questions politiques" sur France inter dimanche dernier, il disait à propos de ce livre vouloir éviter de paraître "donneur de leçons". "S'il y a une voie pour un signal moral, c'est le rire", ajoutait ce philosophe que le grand public a également pu écouter dans des chroniques dominicales à la radio pendant plusieurs années. (Belga)