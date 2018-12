France: dépôt d'une motion de censure de gauche, après l'accord des députés PS

(Belga) Les députés socialistes, Insoumis et communistes vont déposer ce mardi une motion de censure contre le gouvernement pour sa gestion de la crise des "gilets jaunes", les députés PS ayant décidé de s'y rallier à l'unanimité, a-t-on appris auprès de plusieurs d'entre eux.

Les députés socialistes, dont les signatures étaient nécessaires et qui avaient voulu attendre l'allocution du chef de l'État lundi soir, souhaitent "faire entendre la voix et des propositions concrètes des socialistes", a indiqué leur porte-parole Boris Vallaud. Il a estimé qu'il n'y avait pas eu de "changement de cap" lundi soir et qu'Emmanuel Macron avait apporté des réponses "ni justes ni responsables" à la "triple crise, sociale, environnementale et démocratique", laissant aussi "beaucoup de zones d'ombre" sur les mesures et leur financement. La motion, qui devait être déposée avant 15h00, devra être soumise au vote de l'Assemblée nationale au moins 48 heures après son dépôt, en vertu de l'article 49-2 de la Constitution, soit pas avant jeudi. Pour faire tomber le gouvernement, il lui faudrait réunir une majorité, ce qui est impossible au vu du contingent de la gauche (62 élus au total) par rapport aux 577 députés que compte l'Assemblée. Le groupe LR ne va pas s'associer à la motion ni la voter. Son président Christian Jacob juge que "ce n'est pas la réponse qui est attendue par l'opinion publique". (Belga)