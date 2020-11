Des artisans à poil en France: ils se dénudent devant l'objectif en signe de mécontentement face à la fermeture de leurs commerces

En France, mécontents des aides accordées par le gouvernement pendant le reconfinement, des artisans et des commerçants posent nus et publient leurs photos sur les réseaux sociaux, sous le hashtag "artisanapoil".

Le mouvement a été lancé par des photographes dans le Doubs, mais il s’est très vite répandu dans toute la France. Artisan à poil a été rejoint par d’autres : mon coiffeur à poil, mon esthéticienne à poil etc.

La plupart du temps les commerçants, boulangers, fleuristes, posent nus protégés par un panneau sur lequel ils écrivent des messages. Parfois anodin comme "consommer local c’est vital". Mais plus souvent très agressif pour le gouvernement : "quitte à être mis ou mise à poil par le gouvernement je préféré le faire moi-même". Il y a une variante "quitte à être mis à poil par le corvid 19, je préfère le faire moi-même".

En général, ces clichés pris par des photographes professionnels sont plutôt esthétiques, souvent en noir et blanc, parfois impressionnants car il y a des professions notamment les coiffeurs où le tatouage est particulièrement répandu. Évidement tout le monde ne pose pas à poil, certains sont retenus par leur pudeur, ou leur âge. On a donc plutôt affaire à des commerçants jeunes et urbains mais pas uniquement.

La mode des calendrier à poil

Nous avons connu il y a une vingtaine d’années une mode du calendrier où des sportifs, par exemple, posaient nus. Certains commerçants l’avaient déjà fait aussi à l’époque mais plus pour promouvoir un quartier ou une profession. Je me souviens ainsi du calendrier des commerçants du vieux Lille au début des années 2000. L’habitude s’était un peu perdue et voilà donc que le coronavirus relance cette tradition. Mais cette fois pour le commerçant ou l’artisan, c’est une question de vie ou de mort.

Déjà fragilisés par la première crise du printemps dernier, nombre d’entre eux, plombés par une trésorerie fragile et des bénéfices devenus inexistants, ignorent s'ils pourront rouvrir un jour. C'est notamment le cas des coiffeurs, des salons de beauté, des boutiques de vêtements, considérés comme des commerces non-essentiels. Et l’on revient toujours à la même question qu’est-ce qu’un commerce non-essentiel ?

Prise de parole attendue

Le premier ministre jean Castex devrait prendre la parole ce jeudi soir à 18h. Beaucoup de français espèrent un assouplissement des mesures de confinement mais d’après les informations qui circulent ils risquent d’être déçus. Le président Emmanuel Macron avait bien donné rendez-vous aux commerçants mi-novembre afin d'évaluer une possible réouverture des magasins, mais le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Marc Fresneau, a fermé la porte hier à un changement "à ce stade", tout en disant "comprendre" la "détresse" des commerçants.

Je ne sais pas si ce mouvement de commerçants à poil se transmettra en Belgique. On verra, mais si jamais ça devait arriver, je le proposerai alors à l’équipe de RTL, de poser aussi à poil par solidarité !



Vous devez Un poste Facebook a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Un poste Facebook a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Un poste Facebook a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

COVID 19 en Belgique: où en est l'épidémie ce jeudi 12 novembre ?

COVID 19 en Belgique: Noël sauvé mais Saint-Nicolas sacrifié ?