France: des boulettes d'hydrocarbure d'origine inconnue sur des plages du Pas-de-Calais

(Belga) Des boulettes d'hydrocarbure d'origine inconnue ont été retrouvées lundi sur plusieurs plages de la région française du Boulonnais, sur le littoral de la Manche, a appris l'AFP lundi auprès de la préfecture du Pas-de-Calais, confirmant une information de la Voix du Nord.

Ces boulettes "d'un diamètre compris entre 1 et 5 centimètres" ont été recensées sur les plages des communes d'Equihen, de Saint-Étienne-au-Mont, de Neufchâtel-Hardelot et du Touquet, précise la préfecture dans un message à l'AFP. "La concentration de ces boulettes d'hydrocarbure est peu importante", note-t-elle, qualifiant cet épisode de pollution "de faible amplitude". Elles ne représentent "qu'environ 1% de la superficie" de la plage d'Equihen, la plus touchée. "Après contact avec un bateau de pêche dans le secteur, il apparaît qu'il n'y a pas de pollution en mer détectée a cette heure", poursuit la préfecture. Le maire d'Equihen, Christian Fourcroy, a indiqué à l'AFP qu'il comptait nettoyer la plage mardi avec "une petite dizaine d'employés communaux". "C'est des bateaux qui ont dégazé, y'a pas de miracle", a-t-il estimé, précisant qu'un tel épisode de pollution n'était pas arrivé depuis "des années". "On ressent pas mal de tristesse, une belle plage de sable fin matinée de goudron, c'est triste", a confié le maire de cette commune de 2.800 habitants. (Belga)