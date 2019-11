France: des "gilets jaunes" manifestent dans le calme

(Belga) Des "gilets jaunes" manifestaient dimanche dans le calme en France, au lendemain de violences à Paris qui ont émaillé le premier anniversaire, ce week-end, du mouvement de contestation sociale.

Environ 200 personnes étaient notamment réunis à Paris sur une place proche des Halles, au coeur de la capitale. Le grand magasin des Galeries Lafayette, sur les grands boulevards, a cependant décidé de fermer ses portes en début d'après-midi après la brève intrusion de quelques dizaines de +gilets jaunes+, a indiqué à l'AFP une porte-parole de la direction. "Macron détruit la France et vos droits, ne nous critiquez pas ! On est là pour vous", pouvait-on lire sur une pancarte, tandis qu'étaient entonnés les chants habituels des "gilets jaunes": "On est là, on est là, même si Macron le veut pas, nous on est là". "On a organisé cette nouvelle journée parce que c'est le week-end anniversaire. On espère récolter les fruits de ce qu'on a semé", a déclaré Faouzi Lellouche, un des organisateurs de ce rassemblement mais aussi d'une manifestation qui devait partir samedi de la place d'Italie et a été annulée par la préfecture de police après des violences. M. Lellouche a dénoncé "une décision politique": "c'est une stratégie de nasser" (encercler par les forces de l'ordre) les manifestants, a-t-il affirmé. Dans une série de tweets, Mathilde Larrere, une historienne présente à cette manifestation a raconté avoir été empêchée de quitter la place d'Italie malgré "un nuage de gaz" et "des détonations", et a dénoncé une répression "indigne d'un Etat démocratique". Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a lui fustigé dimanche des "voyous" "venus en découdre" qu'il a distingués du "mouvement d'origine": "Ce qu'on a vu" samedi ce sont "peu de manifestants mais des voyous, des brutes qui étaient venues pour se battre, en découdre avec les forces de l'ordre, empêcher les pompiers d'agir et de préserver quelques fois des vies". A 13h00 dimanche (12h GMT), la préfecture de police de Paris faisait état de 20 personnes interpellées et 639 contrôles effectués dans la matinée. Samedi, les forces de l'ordre ont procédé à 254 interpellations en France, dont 173 à Paris. Le parquet de Paris recensait lui dimanche matin 155 gardes à vue dont 8 concernant des mineurs. (Belga)