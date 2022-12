France: deux bébés retrouvés morts dans un congélateur dans le Vaucluse

(Belga) Les corps congelés de deux bébés ont été retrouvés dans un congélateur jeudi, dans la commune de Bédoin, dans le département du Vaucluse (sud), "au domicile d'une femme" toujours placée en garde à vue, a indiqué la procureure de la République de Carpentras, Hélène Mourges, à l'AFP.

"Le dossier débute et les faits sont d'une nature criminelle", a précisé la magistrate en expliquant que la découverte a eu lieu dans la matinée, après "l'appel d'un tiers" auprès de la gendarmerie. La femme interpellée sur place, une mère de famille de 41 ans résidant dans cette commune au pied du Mont Ventoux, est en garde à vue depuis 11h00. A ce stade de l'enquête, il est impossible de préciser l'âge ou le sexe des bébés retrouvés congelés, ainsi que leurs liens éventuels entre eux ou avec la femme en garde à vue. "Il est difficile à ce stade de donner des détails", a insisté Mme Mourges, ajoutant que "des prélèvements ont été faits" pour parvenir à en savoir plus sur les deux enfants. "L'autopsie nous en dira plus", a ajouté la procureure, précisant qu'elle ne pourrait avoir lieu que dans "un certain délai", "car toutes les précautions ont été prises pour préserver toutes les preuves scientifiques". L'enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de Carpentras. Le lien entre la personne ayant appelé les gendarmes et la femme en garde à vue n'a pas été précisé par le parquet. (Belga)