France: deux chiens errants blessent au moins sept personnes, la police les abat

Deux chiens errants ont blessé au moins sept personnes, dont une gravement, samedi à Vierzon (Cher), les animaux étant finalement tués après avoir été poursuivis par les gendarmes sur l'autoroute, a-t-on appris auprès du parquet de Bourges. Samedi après-midi, deux chiens, un labrador et un autre de race indéterminée, "ont divagué sur la voie publique et s'en sont pris à plusieurs personnes, faisant sept ou huit victimes", touchées par des morsures, a déclaré à l'AFP le procureur de Bourges Joël Garrigue, confirmant une information du Berry républicain.



"Les deux chiens ont été pistés par les services de police et ont fini par arriver sur l'autoroute. Les gendarmes de l'autoroute ont réussi à les refouler sur une bretelle d'accès jusqu'à ce que les chiens deviennent agressifs à l'égard des gendarmes qui les ont abattus", a ajouté le procureur. Les deux chiens avaient des propriétaires distincts appartenant à la même famille, a-t-on appris de même source.

Une enquête en cours

Les victimes, des adultes "plutôt âgés entre 50 et 70 ans", ont été hospitalisées. L'enquête doit permettre de déterminer si les chiens ont échappé à la surveillance des propriétaires de façon involontaire ou s'il y a eu des défauts dans la surveillance des animaux, d'après la même source. Les enquêteurs doivent aussi "comprendre pourquoi ils sont devenus agressifs et il faut qu'on évacue l'éventualité d'une maladie, comme la rage", selon M. Garrigue.



En novembre, dans l'Aisne, une femme enceinte de 29 ans avait été tuée par des chiens dans la forêt de Retz alors qu'elle promenait le sien dans un secteur où était organisée une chasse à courre.