France: deux policiers retrouvés morts dans leurs locaux

Deux policiers municipaux, un homme et une femme, ont été retrouvés morts vendredi dans leurs locaux à Avignon, tués par arme à feu, a-t-on appris de sources policières. L'enquête s'oriente vers un "crime conjugal", selon plusieurs sources. "A priori, c'est l'homme qui a tiré sur sa collègue avant de se suicider", a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.



L'homme d'une quarantaine d'années et la femme d'une trentaine d'années étaient seuls dans une pièce du poste central de police municipale quand ils ont été découverts vers 17H30, a indiqué une source policière à l'AFP, confirmant une information de la Provence. Selon cette source, une arme à feu a été retrouvée près des corps. La Sûreté départementale a été saisie de l'enquête, a indiqué la Direction départementale de la sécurité publique du Vaucluse. Les services de la mairie d'Avignon n'ont pas souhaité réagir dans l'immédiat. "L'enquête est en cours et on n'a même pas accès aux lieux", a indiqué une porte-parole de la mairie à l'AFP.



En 2017, 130 femmes sont mortes en France sous les coups de leur compagnon, ex-conjoint ou concubin, selon le ministère de l'Intérieur, soit une tous les trois jours.