France : Emmanuel Macron cible d'un jet d'oeuf lors d'un salon de la restauration

Un homme a lancé un oeuf lundi sur le président français Emmanuel Macron dans les allées du Salon international de la restauration, à Lyon (centre), qui a rebondi sur son épaule sans se casser.

L'auteur du jet d'oeuf, un homme vêtu d'un bermuda, a tout de suite été arrêté. "S'il a un truc à me dire qu'il vienne", a réagi le chef de l'État, demandant à le rencontrer. "J'irai le voir après", a-t-il ajouté. La cote de popularité d'Emmanuel Macron est en baisse, avec 38% des Français se disent satisfaits de l'action du chef de l'État, tandis que 59% des personnes interrogées se disent mécontentes. Elle est toutefois supérieure à celle de ses deux derniers prédécesseurs François Hollande (22%) et Nicolas Sarkozy (36%) au même moment de leurs mandats respectifs. Cet incident s'est produit durant sa visite des stands du Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation (SIRHA) qui s'est ouvert lundi à Lyon. Le 8 juin, Emmanuel Macron avait été frappé au visage par un homme, en marge d'un déplacement dans le sud de la France, provoquant une importante vague de protestations au sein de la classe politique. Son agresseur, condamné à quatre mois de prison ferme, est sorti de détention le 21 septembre. En mars 2017, alors candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron avait déjà été la cible d'un jet d'oeuf au salon de l'Agriculture, à Paris. Un incident qu'il avait qualifié comme "faisant partie du folklore".