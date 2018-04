France: émotion pour l'adieu au chanteur Jacques Higelin

(Belga) "Pars, surtout ne te retourne pas! ": c'est par les célèbres paroles de son père dans la chanson "Pars", chantées a capella par son fils Arthur H, que s'est terminée, entre émotion et vivats, la cérémonie en hommage au chanteur français Jacques Higelin, inhumé jeudi au cimetière du Père Lachaise à Paris.

Plus de mille personnes était venues braver la pluie pour saluer une dernière fois le poète-rocker, décédé vendredi dernier à 77 ans. Le tout dans une ambiance particulièrement chaleureuse, au son de son tube "Tombé du ciel", repris en choeur ou même sifflé. Pendant que la famille et les amis proches s'installaient sous des tentes, des anonymes criaient "Y a d'la joie, Jacques tu es toujours là! ", un clin d'oeil à Charles Trénet, idole d'Higelin. Avant l'inhumation, après les remerciements émus d'Arthur H et de sa demi-soeur Izia Higelin à l'attention du public, c'est en chansons que s'est fini ce moment de communion, avec dans les haut-parleurs le refrain "Je vis pas ma vie, je la rêve", "J'suis qu'un grain de poussière". Un hommage avait eu lieu plus tôt dans l'après-midi dans la salle du Cirque d'hiver à Paris, avec des personnalités comme la ministre de la Culture Françoise Nyssen, la maire de Paris Anne Hidalgo, les artistes Alain Souchon, Catherine Ringer, Jean-Louis Aubert ou Louis Bertignac. Dans cette salle, Jaques Higelin a laissé une trace indélébile, avec une série de concerts particulièrement remarqués au début des années 1980. (Belga)